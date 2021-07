I decessi sono 13 mentre tornano a salire i ricoveri ordinari

Sono 888 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia a fronte di 73.571 tamponi con un tasso di positività che supera l’1% e si attesta all’1,2%. Lo rivela l’ultimo bollettino del ministero della Salute. I decessi sono 13 per un totale aggiornato a quota 127.788 da inizio pandemia. Tornano a salire i ricoveri ordinari: sono 1.149 contro i 1.134 di domenica. In lieve calo le terapie intensive, -3.

I numeri delle Regioni

La Regione con il maggior incremento di casi è stata il Lazio, +172, davanti a Sicilia, +150, ed Emilia Romagna, +118.

I numeri di domenica 11 luglio

