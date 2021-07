Il tasso di positività poco sotto l'1%, sempre 161 pazienti in terapia intensiva

Sono 1.391 i nuovi casi di Coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Italia, 9 in meno rispetto a ieri. Il totale dei contagi sale così a 4.271.276. Lo segnala il ministero della Salute nel quotidiano bollettino. Sono stati 143.332 i tamponi processati, fra molecolari e antigenici rapidi: il tasso di positività sale dallo 0,67% di ieri e sfiora l’1% (0,97% ).

Sono invece 7 i morti fra i positivi al Covid-19: ammontano così a 127.775 i decessi dall’inizio della pandemia. Ieri erano state registrate 12 vittime. Sono 13 in meno di ieri i ricoverati con sintomi di Covid-19 negli ospedali italiani. I posti pieni in area non critico scendono a 1.134. Invariato nel giro di 24 ore, invece, il numero dei letti occupati in terapia intensiva: sono 161 come ieri. Il saldo degli ingressi del giorno è di 6.

