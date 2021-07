Il tasso di positività si attesta allo 0,7%. Prosegue il calo dei numeri degli ospedali

Sono 1.390 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia a fronte di 196.922 tamponi. Il tasso di positività si attesta allo 0,7%. Lo si legge sull’ultimo bollettino pubblicato dal ministero della Salute. I decessi sono 25 per un totale da inizio pandemia aggiornato a quota 127.756. Prosegue il calo dei numeri degli ospedali. I pazienti in terapia intensiva oggi sono 169 (-11 nelle ultime 24 ore) mentre i ricoveri ordinari sono scesi a 1.167 , 30 in meno rispetto a giovedì.

I numeri delle Regioni

La Regione con il maggior incremento dei contagi è la Lombardia, +230, davanti a Campania, +226, e Sicilia, +201

I numeri di giovedì 8 luglio

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata