In aumento anche il tasso di positività allo 0,8%

Sale ancora il bilancio del nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute: sono 1.394 i contagi (ieri erano 1.010) su 174.852 tamponi processati. Il tasso di positività è allo 0,8%. Le vittime del giorno sono 13, che portano il totale dei decessi da inizio pandemia a 127.731.

Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono , mentre il totale di ricoverati con sintomi è di 1.197 persone.

Il report settimanale sul Covid del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie: “Italia tutta verde”

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) nella sua valutazione settimanale ha confermato l’Italia il rischio più basso nell’infezione da Covid in tutte le regioni. Già la scorsa settimana tutta l’Italia era passata al colore verde per la prima volta. La mappa europea dell’Ecdc, che viene usata come riferimento per decidere le restrizioni di viaggio da molti Paesi Ue, segnala il rischio rosso solo per alcune parti della Spagna, arancione per il resto della Spagna, Portogallo, Irlanda, Paesi Bassi, Lettonia e parti della Svezia.

Per l’Ecdc una zona è arancione se il tasso di notifica di nuovi casi di 14 giorni è inferiore a 50 casi per 100.000 ma il tasso di positività del test è del 4% o superiore o, se il tasso di notifica di 14 giorni è compreso tra 25 e 150 casi per 100.000 e il tasso di positività del test è inferiore al 4%. E’ rossa, se il tasso di notifica del caso Covid-19 cumulativo di 14 giorni è compreso tra 50 e 150 e il tasso di positività del test per l’infezione da Covid-19 è del 4% o più, o se il tasso di notifica del caso di Covid-19 cumulativo di 14 giorni è superiore a 150 ma inferiore a 500.

