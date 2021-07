Così il commissario all'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo in visita all'hub di Acea, a Roma

“Dobbiamo andare forte sui 50enni e cercare di convincere a vaccinarsi quei 215mila, o almeno 180-190mila, tra insegnanti e operatori scolastici“. Così il commissario all’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo in visita all’hub di Acea, a Roma. “Quello ci permetterà di arrivare più in sicurezza all’apertura delle scuole. Perché “con una buona copertura”, ovvero con “oltre l’80% di operatori scolastici e dei giovani da 12 anni in su”, c’è “una buona sicurezza di tornare a scuola tutti in presenza e anche con poche o scarse limitazioni”, conclude il commissario all’emergenza.

