Oggi 480 casi e 31 vittime

Cinquantaquattro milioni di dosi di vaccino somministrate in Italia. Lo ha comunicato il ministro della Salute Roberto Speranza, durante la sua visita a Merano e Lecco in mattinata: sì all’obbligo vaccinale per i medici, dobbiamo far rispettare la norma, ha detto. Intanto sono 480 i nuovi casi registrati in Italia in 24 ore, su 74.649 tamponi processati, in calo come ogni fine settimana. Lo dice il bollettino del Ministero della Salute: 31 le vittime nelle utlime ore. Il tasso di positività allo 0,6%.

