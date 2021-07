Il ministro della Salute in visita a Merate e Lecco

(LaPresse) “La vaccinazione è la vera arma che abbiamo per chiudere questa stagione così difficile. Oggi supereremo 54 milioni di dosi, dobbiamo insistere”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza dopo aver visitato l’Ospedale San Leopoldo Mandic di Merate e l’Ospedale Alessandro Manzoni di Lecco. “Purtroppo la pandemia non è finita – ha aggiunto – Questa battaglia non è ancora vinta, dobbiamo dirlo con chiarezza”.

