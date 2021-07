Il commissario per l'emergenza Covid: "A fine settembre 80% degli italiani vaccinati"

“Le dosi sono sufficienti per mantenere il ritmo di 500mila dosi al giorno medie, che ci porteranno a fine settembre a raggiungere il traguardo dell’80% degli italiani vaccinabili, vaccinati. Le dosi ci sono e con queste dosi saremo in grado di assicurare il raggiungimento degli obiettivi”. Lo ha detto il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, a margine dell’incontro all’isola del Giglio (Grosseto) col Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio per la conclusione della vaccinazione di massa sull’isola toscana.

