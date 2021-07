Lo comunica su Twitter l'assessora al Welfare Letizia Moratti

Oggi zero decessi per Covid in Lombardia, non succedeva dal 6 ottobre. Lo scrive su Twitter l’assessora al Welfare della Lombardia Letizia Moratti ricordando che “allora l’autunno e le varianti ci fecero ripiombare nell’incubo. Adesso possiamo guardare al futuro con più speranza, resta l’importanza di conservare comportamenti prudenti e aderire alla campagna vaccinale”, conclude.