Cittadini contenti della rimozione dell'obbligo, ma tanti continuano a indossare le protezioni

(LaPresse) Molti cittadini e turisti a spasso per Roma continuano a indossare la mascherina, anche se è caduto l’obbligo di usarla all’aperto. Per tanti è una liberazione, ma c’è chi non si fida della variante Delta e continua a proteggersi il volto anche camminando per strada. La titolare del negozio “La Maska”, specializzato in mascherine personalizzate che si trova nella centralissima via del Corso, continua a lavorare: “Per adesso le vendo ancora e poi farò altro”, spiega.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata