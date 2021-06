Oltre 18mila nuovi casi in un solo giorno, ma migliaia di persone protestano per le restrizioni

Aumento record dei casi di Covid in Gran Bretagna dove oramai la variante Delta è predominante. 18 mila nuovi contagi in un solo giorno, mai così tanti da febbraio. E migliaia di persone sono scese in piazza nel centro di Londra per protestare contro le misure restrittive ancora in vigore almeno fino al 19 luglio prossimo. Intanto si dimette il ministro della Salute del Regno Unito: Matt Hanckock -figura chiave del governo Johnson durante la pandemia -lascia dopo le foto, pubblicate dal tabloid Sun, di un abbraccio con l’amante in periodo di lockdown. La donna era stata assunta come consulente.

