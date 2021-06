A Lodi rave paty no mask: "Irrispettoso"

Entro fine settembre raggiungeremo l’80% di vaccinati in Italia. Lo ha detto il commissario straordinario Figliuolo in tv parlando della campagna vaccinale italiana: Su Astrazeneca si poteva comunicare meglio, ha aggiunto il generale. Intanto vicino a Codogno party no mask con 700 persone: “Irrispettoso verso la comunità”, secondo il sindaco di Maleo. Da domani via le mascherine in tutta Italia, che diventa una grande zona bianca: ma pronti a rimetterle, secondo l’Istituto Superiore di Sanità, in caso di risalita dei contagi. Nelle ultime 24 ore 782 i positivi registrati in Italia, 14 le vittime.

