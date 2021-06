La variante Delta preoccupa il mondo

La pandemia non è ancora finita: risalgono i contagi, in particolare dove si è diffusa la variante Delta del Coronavirus. A Maiorca è stato individuato un focolaio di almeno 700 studenti positivi al Covid, mentre circa 3000 sarebbero in isolamento perché hanno avuto contatti con loro. Intanto Sydney si blinda di nuovo, salta la bolla con la Nuova Zelanda. A Mosca è record di morti, 144 in 24 ore, dopo che ieri si era registrato un record nazionale in Russia da dicembre 2020.

