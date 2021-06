Il ministro sulla variante Delta: "Serve lavoro coordinato a livello internazionale"

“L’Italia sta facendo una grande campagna di vaccinazione. Per due giorni abbiamo fatto 590 mila somministrazioni ogni 24 ore. Il mio messaggio è che dobbiamo insistere”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, a Napoli. Il ministro era insieme al candidato sindaco del centrosinistra e M5s Gaetano Manfredi, ed ex collega di governo, si concede una lunga passeggiata per le vie del centro storico di Napoli. “Abbiamo la massima attenzione su tutte le varianti del covid, riteniamo che ci sia bisogno di fare un lavoro coordinato a livello internazionale per l’evoluzione della variante Delta e tutte le altre” ha aggiunto Speranza.

