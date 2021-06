(LaPresse) “La pandemia non è finita, non ne siamo ancora fuori. Il Regno Unito qualche settimana fa aveva un numero di casi più o meno pari a quello della Francia di oggi, e oggi sono venti volte tanto, quindi la pandemia va ancora affrontata con determinazione, attenzione, vigilanza”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa la termine del Consiglio Ue, chiarendo che “bisogna tenere alta la pressione sui tamponi, continuiamo a farli. E’ molto importante per individuare con prontezza lo sviluppo di nuove varianti e contagi”. “Sequenziamo molto di più”, l’invito del premier che propone una riforma dell’Ema.

