Ma avverte: "La battaglia non è chiusa, non bisogna abbassare la guardia su tracciamento e testing"

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato ufficialmente l’ordinanza con cui la Valle d’Aosta – ultima regione d’Italia in zona gialla – entra in zona bianca. La conferma arriva dallo stesso ministro, che intervistato su Rai1 precisa: “La fotografia di oggi è migliore rispetto a quella di qualche settimana fa ma non bisogna considerare la partita vinta. La battaglia non è chiusa, non bisogna abbassare la guardia su tracciamento e testing“.

A preoccupare, ormai da giorni, è la variante Delta sulla cui diffusione “nei prossimi giorni avremo i risultati di un’analisi che sta facendo l’Iss e questo ci farà avere lo stato dell’arte sulla variante. Ma se una variante è piu veloce nel diffondersi tende in tempo medio breve a diventare dominante”, ma rassicura ancor Speranza sempre inrevistato su Rai 1 “n questo momento noi riteniamo che le misure che abbiamo assunto siano sufficienti”.

