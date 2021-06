Lo rivelano le stime di trasmissione del Centro europep per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc)

“Sulla base delle stime di trasmissione della variante Delta e usando modelli di previsione” il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ritiene che in Europa “entro i primi di agosto” sarà dovuto alla variante Delta “il 70% dei contagi” per Covid-19 e “il 90% entro fine agosto”

