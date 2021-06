Il tasso di positività è intorno allo 0,4%. Oltre 192mila tamponi processati

Sono 835 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime ore, secondo il bollettino del ministero della Salute, su 192.882 tamponi processati. Il tasso di positività è intorno allo 0,4%. Le vittime del giorno sono 35.

Continuano a calare i ricoverati: sono 23 in meno i pazienti nei reparti di terapia intensiva. Nei reparti ordinari, il totale dei ricoverati è di 2.289, 101 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono 10 gli ingressi nelle terapie intensive per un totale di 362 pazienti affetti da Covid ricoverati in rianimazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata