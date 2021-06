Il vicepresidente di Forza Italia dopo l'incontro con il premier Draghi

(LaPresse) – “Sulle mascherine ho detto che per noi una volta arrivato il green pass. all’aperto si possono togliere. Questo non vuol dire che bisogna abbassare la guardia però un po’ più di libertà non guasta”. Lo ha dichiarato il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, all’uscita dall’incontro con il presidente del Consiglio Mario Draghi. “In Belgio dove sono stato tutta la scorsa settimana non si usano, in Italia, visto che è tutta zona bianca, si può credo riprendere a circolare senza mascherina ma ripeto senza smantellare tutta l’operazione messa in piedi da Figliuolo. Non abbiamo fissato la data ma il governo ha preso in seria considerazione l’ipotesi di fare in fretta” ha aggiunto.

