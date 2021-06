L'ex militare che aveva minacciato un virologo si è tolto la vita: il cadavere scoperto dopo una lunga caccia all'uomo

(LaPresse) – Nella giornata di domenica è stato ritrovato il cadavere dell’ex militare, militante di estrema destra, diventato bersaglio di una grande caccia all’uomo in Belgio. Centinaia di forze di sicurezza avevano infatti perlustrato un’area del nord-est del paese dopo la scomparsa di Jürgen Conings il 17 maggio. Conings, che era in una lista di controllo antiterrorismo, aveva minacciato un importante virologo coinvolto nel programma COVID-19 del paese per poi darsi alla fuga dopo aver rubato armi militari. Il suo corpo è stato trovato da persone che camminavano nei boschi vicino alla città di Dilsen-Stockem.

