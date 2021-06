Il sottosegretario alla Salute: "I tempi sono maturi, non significa eliminarla, andrà indossata in caso di assembramenti"

Il governo sta valutando di alleggerire alcune misure anti-Covid, tra cui l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto: “Se toglieremo le mascherine all’aperto la settimana prossima? Credo proprio di sì e spero proprio che il Cts si esprima in questa direzione“, ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ospite di ‘Domenica In’ su Rai1.

“Credo che i tempi siano maturi per poter togliere la mascherina – aggiunge -. Questo non vuol dire eliminarla, ma tenerla in tasca per essere utilizzata in caso di assembramenti“.

