Il premier: "Liberi di fare la seconda dose di AstraZeneca ma con consenso informato"

Conferenza stampa del presidente del Consiglio Mario Draghi, insieme al commissario all’emergenza Covid Figliuolo e al ministro Speranza, sui vaccini. “Abbiamo convocato questa conferenza stampa perché negli ultimi giorni si è creata confusione sulla somministrazione dei vaccini e vogliamo chiarire” ha sottolineato il premier che ha annunciato: “Domani inoltrerò istanza a al Cts per chiedere se possiamo togliere la mascherina all’aperto o no. Date? Non ci sono”

“Eterologa funziona, mi sono prenotato”

“Il peggior errore che si può fare è non vaccinarsi, l’eterologa funziona. Anche io mi sono prenotato per martedì” ha detto Draghi nel punto stampa. “La confusione non è sul vaccinarsi o meno ma su quale tipo di vaccino usare a seconda delle varie circostanza. La cosa peggiore che si può fare è non vaccinarsi o vaccinarsi con una dose sola” ha aggiunto. ” Chi non vuole fare la vaccinazione eterologa è libero di fare il richiamo con AstraZeneca, purché abbia un parere del medico e un consenso informato”.

Stato di emergenza

“Non mi sono ancora espresso sull’eventuale proroga dello stato di emergenza per un semplice motivo: una emergenza è una emergenza, non si può decidere con un mese e mezzo di anticipo. Lo decideremo quando saremo vicini alla data di scadenza” ha poi aggiunto Draghi.

