Sono 42.734.542 le somministrazioni di vaccino anti-Covid in Italia, come riportato dal quotidiano il report nazionale, secondo cui il totale delle persone immunizzate tocca ora i 12.259.075, ovvero il 26,28% della popolazione over 12.

Le dosi consegnate in tutto il Paese ammontano a 45.703.522.

Di seguito i dati regione per regione in base alla somministrazione delle dosi ricevute

Totale 42.734.542 45.703.522 93.5% Regioni Dosi somministrate Dosi consegnate % Lombardia 7.389.099 7.706.035 95,9 Marche 1.091.251 1.141.801 95,6 Abruzzo 959.762 1.005.951 95,4 Emilia-Romagna 3.208.701 3.377.803 95 Puglia 2.938.983 3.095.489 94,9 Liguria 1.146.144 1.210.401 94,7 Molise 226.179 240.005 94,2 Umbria 627.234 665.512 94,2 Basilicata 392.237 417.335 94 Campania 4.155.040 4.427.937 93,8 Veneto 3.427.465 3.668.108 93,4 Friuli-Venezia Giulia 877.862 941.636 93,2 P.A. Bolzano 379.693 409.639 92,7 Piemonte 3.040.478 3.281.103 92,7 Lazio 4.263.659 4.606.182 92,6 Toscana 2.568.554 2.773.989 92,6 P.A. Trento 369.000 400.960 92 Valle d’Aosta 87.605 95.550 91,7 Sicilia 3.215.753 3.540.591 90,8 Calabria 1.269.607 1.424.286 89,1 Sardegna 1.100.236 1.273.209 86,4

