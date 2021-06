Il ministro della Salute: "Quasi un italiano su 2 ha avuto prima dose"

(LaPresse) “Firmerò nelle prossime ore un’ordinanza che portera in zona bianca circa il 50% del Paese. Il provvedimento riguarderà Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e Provincia Autonoma di Trento”. Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa. “La campagna vaccinale è lo strumento che abbiamo per chiudere questa stagione. I risultati sono buoni, crediamo fermamente nella scienza. Siamo quasi a un italiano su due che ha ricevuto la prima dose”, ha aggiunto il ministro. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

