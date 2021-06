Il governatore: "Sarà inoculato solo agli over 60"

(LaPresse) – Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della presentazione del Calendario di eventi previsti in occasione del centenario della morte del celebre tenore Enrico Caruso, ha confermato ai giornalisti lo stop agli Open Day Astrazeneca. ” Abbiamo scelto la strada della prudenza, il vaccino anglo- svedese sarà inoculato solo agli over 60 per la prima dose e come richiamo a coloro che lo hanno già fatto”, ha detto De Luca.

