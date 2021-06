Pressing delle Regioni che ritengono la limitazione troppo restrittiva

Dovrebbe tenersi domani un tavolo tecnico che affronterà la questione relativa al limite delle quattro persone sedute al tavolo di bar e ristoranti nelle zone bianche. Lo si apprende da fonti di governo. Ieri le regioni e il centrodestra avevano ritenuto la misura troppo penalizzante e, viene spiegato, molto probabilmente si arriverà a un compromesso mantenendo il limite solo per i ristori al chiuso. Il limite, secondo l’interpretazione del ministero degli Affari regionali, è da considerarsi valido invece per le zone gialle. Nella stessa giornata è poi stata convocata la conferenza delle regioni, convocata dal presidente Massimiliano Fedriga.

Meloni: Continuano folli misure restrittive del governo

“Continuano le folli misure restrittive, utili solo a danneggiare ulteriormente l’economia. Provvedimenti che sembrano concepiti più per continuare a massacrare le categorie odiate dalla sinistra che per combattere concretamente il virus. Le aziende e le attività italiane devono essere messe al centro di ogni azione di Governo, vanno sostenute e lasciate libere di produrre ricchezza: solo così sarà possibile tornare alla normalità e far ripartire la Nazione”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, commentando la precisazione del Ministero della Salute sul limite di 4 persone a tavola nei ristoranti e nei pubblici esercizi nelle zone gialle e bianche.

Salvini: Chiesto a Speranza di eliminare ridicola limitazione 4 a tavola

“Ringrazio Draghi e Figliuolo, e tutti coloro che hanno reso possibile questo ritorno alla vita, al lavoro, al chiuso e all’aperto, di giorno e di sera. C’è ancora qualcosina da sistemare: ho chiesto al ministro Speranza di evitare la ridicola limitazione dei quattro a tavola al ristorante che almeno nelle zone bianche non ha più senso”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, durante un punto stampa fuori dal Senato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata