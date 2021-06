Clienti e gestori soddisfatti per il ritorno a tavola nei locali: "Si rinasce"

(LaPresse) – Sono tornati i clienti anche all’interno della Trattoria Corsi a Roma, grazie all’allentamento delle misure anti-Covid in vigore da martedì primo giugno. E’ possibile infatti pranzare e cenare nelle sale dei ristoranti e non solo nei dehors. “Ti sembra di stare a casa tua”, dice un avventore mentre la proprietaria del locale, Manuela Paiella, spiega: “Per noi è un rinascere, spero che avremo più possibilità di ricevere vecchi e nuovi clienti, è stata durissima, ora vediamo la luce in fondo al tunnel”.

