Il 10 maggio l'Fda ha già approvato i vaccini per gli adolescenti e l'Ema li approverà oggi e l'Aifa recepirà questa autorizzazione, ha spiegato

“L’autorizzazione dell’Ema sui vaccini anti-Covid per i ragazzi tra i 12 e 15 anni è “scontata”. Lo ha detto a Sky TG24 il presidente dell’Aifa Giorgio Palù. “Il 10 maggio l’Fda ha già approvato i vaccini per gli adolescenti e l’Ema li approverà oggi e l’Aifa recepirà questa autorizzazione“, ha spiegato. Le somministrazioni per questa fascia d’età potranno quindi cominciare “entro pochi giorni” dopo l’autorizzazione dell’Aifa. “Per i ragazzi di questa età sono raccomandati i vaccini a mRna, la risposta immunitaria è molto elevata e la protezione dopo la prima dose è già oltre il 90%”, ha spiegato Palù. Palù ha poi spiegato che il vaccino Curevac, “prodotto in Germania e a tecnologia mRna”, potrebbe arrivare “a luglio”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata