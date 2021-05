Così si legge in una circolare diffusa dal ministero presieduto da Roberto Speranza

Via libera dei test salivari dal ministero della Salute per il monitoraggio dei contagi covid in Italia. In una circolare diffusa dal ministero presieduto da Roberto Speranza, si legge: “Il campione di saliva può essere considerato un’opzione per il rilevamento dell’infezione” del Covid “in individui asintomatici sottoposti a screening ripetuti per motivi professionali o di altro tipo, per aumentare l’accettabilità di test ripetuti, in particolare: se vengono sottoposti a screening individui molto anziani o disabili, in caso di carenza di tamponi”.

“I dati sull’uso della saliva in pazienti pediatrici sono limitati, anche se, data la semplificazione della tecnica di prelievo i test salivari possono rappresentare uno strumento utile per il monitoraggio e controllo dell’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – si aggiunge -. Alcuni studi pubblicati nel 2020 hanno rilevato sensibilità comprese tra il 53 e il 73%”.

“Finalmente il ministero della Salute ha dato il via libera all’uso dei tamponi salivari nelle scuole: un provvedimento che come Lega caldeggiavamo da mesi e che servirà a contenere i rischi per insegnanti, personale e studenti, migliorando sensibilmente la capacità di monitorare e tracciare la presenza del virus all’interno della comunità scolastica. Questo è lo spirito con cui deve muoversi un Governo di unità nazionale”, commenta Rossano Sasso, sottosegretario del ministero dell’Istruzione.

