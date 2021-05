Il tasso di positività è stabile intorno al 2,5%

Sono 7.567 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore su 298.186 tamponi processati: il tasso di positività è stabile intorno al 2,5%. Calano i decessi a 182 con un totale di 123.927 vittime da inizio pandemia e prosegue anche il calo del numero dei ricoverati: sono 558 meno di giovedì. 1.860 I pazienti ricoverati in terapia intensiva, 33 in meno rispetto alle 24 ore precedenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata