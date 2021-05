Presidio in piazza del Popolo: cartelli con scritte 'Regole sì, chiusure no'

(LaPresse) Negozianti, commesse e commessi, addetti alla sicurezza dei centri commerciali di tutta Italia sono scesi in piazza a Roma per chiedere al Governo regole certe per la riapertura in sicurezza nei week end, al pari dei grandi magazzini monomarca. “Non chiediamo soldi dei ristori ma solo di poter tornare a lavorare”, spiegano. “Ci siamo dotati di sistemi di sicurezza interni e non capiamo il perché di queste ulteriori chiusure che sono imposte solo a noi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata