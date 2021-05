Il senatore di Forza Italia: "Insisteremo per evitare disuguaglianze"

(LaPresse) “L’importante è che ci sia una dinamica di apertura. Anche i centri commerciali possono ripartire in sicurezza”. Così il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, che aggiunge: “Noi insisteremo nel governo e in Parlamento non per scelte irresponsabili ma per evitare disuguaglianze”.

