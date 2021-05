Calano le terapie intensive (-64) e i ricoveri ordinari (-657), il tasso di positività è al 2,55%

Sono 7.852 i contagi da Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo si apprende dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute: 4.131.078 i casi da inizio pandemia. Ancora alto il numero delle vittime: 262 in un giorno, per un totale di 123.544 dallo scorso marzo.

Sono 306.744 i tamponi processati in un giorno: il tasso di positività è al 2,55%, leggermente più alto rispetto a ieri ma comunque molto basso nella media delle ultime settimane. Calano di 64 i posti occupati in terapia intensiva. -657 i ricoveri ordinari.

