Centrodestra e IV: "Riaprire tutto". Draghi più cauto

Il governo è ancora spaccato su coprifuoco e riaperture. Centrodestra e Italia Viva, in pressing su Mario Draghi, chiedono di spostare l’orario almeno alle 23, o addirittura alle 24, e di riaprire tutto dal 17 maggio, invocando una discussione urgente. Ma la linea del premier sarebbe più cauta. Draghi, disposto a portare il coprifuoco non oltre le 23, vuole aspettare i dati del monitoraggio di venerdì per avere la certezza che la curva epidemiologica sia ancora in discesa. Oggi la riunione dei presidenti di Regione in cui sarà approvato il documento con il nuovo calendario delle aperture da sottoporre al governo.

