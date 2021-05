E' accaduto a Massa Carrara, la ragazza è stata ricoverata in osservazione per 24 ore e poi dimessa

Una giovane di 23 anni ha ricevuto sei dosi di vaccino anti-Covid Pfizer, le è stato cioè iniettato l’intero flacone, ed è stata ricoverata nell’ospedale civile Noa di Massa Carrara, per osservazione e dimessa poi dopo 24 ore. Sulla vicenda, è stata aperta un’audizione interna alla Asl toscana per cercare di fare luce sulla vicenda: l’ipotesi è che possa esserci stato uno ‘scambio’ di siringhe. La prassi, infatti, prevede che il personale addetto alle vaccinazioni estragga la quantità necessaria per una dose. Ma, probabilmente per uno scambio di siringhe, alla 23enne è stata somministrata l’intera fiala.

