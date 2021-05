Il governatore campano commenta la situazione vaccini

(LaPresse) “Mancano i vaccini, avevamo deciso due mesi fa di perseguire questo obiettivo: immunizzare le isole, per ragioni sanitarie e per rilanciare il turismo”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a proposito dell’ipotesi delle isole Covid free. “Ovviamente abbiamo immunizzato le nostre isole, poi proseguiremo per Sorrento, Amalfi, arriveremo al Cilento. Cercheremo di evitare che i turisti vadano in Spagna” ha aggiunto De Luca.

