Il tasso di positività si attesta al 3%. In calo terapie intensive e ricoveri ordinari

Sono 10.176 i nuovi casi di covid in Italia a fronte di 338.436 tamponi con un tasso di positività che scende al 3%. Lo evidenzia il nuovo bollettino di Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità. I decessi sono 224 per un totale da inizio pandemia aggiornato a quota 122.470. Continuano a scendere i numeri degli ospedali. Le terapie intensive sono in calo di 42 unità mentre i ricoveri ordinari diminuiscono addirittura di 532 unità. La regione con il maggior incremento di casi resta la Lombardia, +1.584.

