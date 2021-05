figliuolo

Così Carlo Masci prima dell'arrivo del commissario straordinario

(LaPresse) Visita del generale Francesco Paolo Figliuolo in Abruzzo. In occasione dell’arrivo del commissario straordinario all’emergenza Covid a Pescara, la dichiarazione del sindaco di Pescara, Carlo Masci. “Per noi è un motivo di grande orgoglio e di grande soddisfazione perché questo hub vaccinale riesce a fare 2.500 vaccinazioni al giorno, 235 vaccini ogni ora. Abbiamo vaccinato oltre 63.000 persone – ha detto Masci – Numeri incredibili che fanno di questa città, una città che si distingue rispetto alla battaglia contro il covid. E oggi il generale Figliuolo viene a testimoniare questa situazione e per noi è bello, bello”.

