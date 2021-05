Calano le vittime: è il dato più basso da 7 mesi. I tamponi processati sono 156.872

Sono 9.148 i nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore secondo il bollettino del ministero della Salute. 156.872 i tamponi processati, numero esiguo come accade sempre nel fine settimana. 144 i morti, in calo rispetto alle 226 vittime di sabato, e in assoluto il numero di decessi più basso da 7 mesi. Crescono gli attualmente positivi, +364, 430.906 complessivi, così come i dimessi/guariti: +8.637, 3.492.679 totali.

