Speranza annuncia: Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino

L'annuncio del ministro della Salute che ringrazia gli uomini e le donne del Ssn. Annullato volo dall'India diretto a Roma Fiumicino

“Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino. Grazie alle donne e agli uomini del Servizio Sanitario Nazionale e a tutte le istituzioni per il gran lavoro di squadra. Il vaccino è la vera strada per uscire da questi mesi così difficili”. Lo scrive su Facebook il Ministro della Salute, Roberto Speranza.

Un traguardo che è stato applaudito da più parti.”Mezzo milione di vaccini ieri. C’è la svolta, ci siamo. Grazie al Generale Figliuolo, alla protezione civile di Curcio, al governo Draghi. Vaccini, riaperture, ritorno della fiducia, ripartenza. Forza, l’Italia è viva”, scrive su Twitter il leader di Iv Matteo Renzi. Anche il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, ha espresso la sua soddisfazione. “Ieri è stato raggiunto l’obiettivo delle 500mila somministrazioni di vaccini in un solo giorno. In poche settimane la campagna di immunizzazione della popolazione ha registrato un’importante e costante accelerazione. Faccio i miei complimenti al generale Figliuolo e al capo della Protezione Civile Curcio per questo decisivo traguardo. E ringrazio gli operatori sanitari, i medici, gli infermieri, i farmacisti, per il loro prezioso e indispensabile lavoro. Avanti così”, scrive la ministra in una nota.

Nel frattempo è stato annullato il volo proveniente da uno scalo indiano e diretto a Roma Fiumicino. Lo confermano fonti aeroportuali. Il volo avrebbe dovuto arrivare alle 14, prima di essere annullato. La decisione segue l’ordinanza emanata il 28 aprile dal ministro della Salute che vieta l’ingresso, da qualsiasi punto di confine, a chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato o transitato in India. Autorizzati al rientro solo coloro che godono della cittadinza italiana.

