La richiesta si basa su uno studio avanzato condotto su oltre 2mila adolescenti, che ha mostrato che il vaccino è sicuro ed efficace

Pfizer e BioNTech hanno presentato la richiesta all’Ema per estendere l‘approvazione del vaccino contro il coronavirus anche per i bambini di età compresa fra 12 e 15 anni. Lo riferiscono le due società, spiegando che la presentazione della richiesta si basa su uno studio avanzato condotto su oltre 2mila adolescenti, che ha mostrato che il vaccino è sicuro ed efficace. Precedentemente BioNTech e Pfizer avevano già richiesto all’ente regolatore Usa, cioè la Food and Drug Administration (Fda), di estendere l’autorizzazione all’uso d’emergenza del vaccino contro il Covid-19 ai bambini fra 12 e 15 anni. Il vaccino contro il coronavirus realizzato da Pfizer e BioNTech è stato il primo al quale l’Ema ha dato luce verde a dicembre e quell’autorizzazione riguardava tutti i cittadini dai 16 anni in su.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata