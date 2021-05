Dramma in India: manca spazio nei crematori

Mentre gli Stati Uniti raggiungono i 100 milioni di persone completamente vaccinate contro il coronavirus, e in California riapre il parco divertimenti Disneyland (seppur a capacità limitata e senza abbracci con Topolino), l’India è ancora in condizioni drammatiche. Il Paese ha segnato un nuovo record quotidiano, con 386.452 contagi da coronavirus e quasi 3.500 morti in 24 ore, e intanto continua ad affrontare carenza di ossigeno.

A Nuova Delhi si sta esaurendo lo spazio nei crematori, e tanto la capitale quanto altri Stati indiani hanno annunciato di essere a corto di dosi di vaccino. Dagli Stati Uniti è arrivato un primo carico di forniture mediche di emergenza, nell’ambito degli aiuti per un valore di 100 milioni di dollari annunciati dalla Casa Bianca. Gli Usa, dal canto loro, vedono possibile una riapertura totale dal 1° luglio: dopo avere vaccinato circa il 40% di tutti gli adulti, l’obiettivo è l’immunità di gregge, tanto che alcune aziende per incentivare le vaccinazioni offrono gratuitamente birre e marijuana.

In Europa Pfizer e BioNTech hanno presentato la richiesta all’Ema per estendere l’approvazione del vaccino contro il coronavirus anche per i bambini di età compresa fra 12 e 15 anni: la richiesta, spiegano, si basa su uno studio avanzato condotto su oltre 2mila adolescenti, che ha mostrato che il vaccino è sicuro ed efficace. Il Vecchio continente guarda con preoccupazione la variante indiana: in Francia sono stati individuati i primi tre casi confermati. Quanto al Regno Unito, avanti nella campagna vaccinale, crollano i contagi: secondo le stime dell’ufficio di statistica britannico Ons, il tasso di contagio di coronavirus nella settimana fino al 24 aprile risulta inferiore a una persona ogni mille. Intanto la Russia ha avviato la produzione di un vaccino per gli animali: si tratta del Carnivac-Cov e sono già state realizzate 17mila dosi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata