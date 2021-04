Il comico pugliese canta insieme al premio Oscar sulle note di una bachata

Checco Zalone interviene nel dibattito sui vaccini e lo fa, come sempre, con la sua ironia. L’attore e regista pugliese balla e canta con il premio oscar Helen Mirren sulle note di una bachata, un po’ in spagnolo un po’ in dialetto, invitando a vaccinarsi: si chiama ‘La Vacinada‘ e ha conquistato migliaia di visualizzazioni in pochissime ore. Helen Mirren non è solo una comparsata: l’attrice ha infatti una casa a Tiggiano, dove è cittadina onoraria e dove partecipa alla vita del paese pugliese.

