I decessi sono 288 mentre continua il calo di terapie intensive e ricoveri ordinari

Sono altri 14.320 i nuovi contagi da coronavirus in Italia a fronte di 330.075 tamponi. Lo si legge sul nuovo bollettino del ministero della Salute. Il tasso di positività sale al 4,3%. Superati in totale i 4 milioni di casi di coronavirus nel nostro Paese. I decessi sono 288 per un totale da inizio pandemia aggiornato a quota 120.544. Continuano a calare le terapie intensive, -71, e i ricoveri ordinari, -590. Le persone attualmente positive in Italia sono 438.709, 4062 in meno rispetto a ieri. La regione con il maggior incremento dei casi è la Lombardia, +2.306.

