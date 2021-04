Decine di persone alla ricerca di ossigeno

(LaPresse) L’India continua a lottare con l’ultima ondata di infezioni da coronavirus: molti ospedali non hanno ossigeno e le persone sono costrette a rivolgersi a strutture improvvisate per sepolture di massa e cremazioni a causa dell’elevato lavoro dei servizi funebri. A Nuova Delhi le pire di cadaveri bruciano giorno e notte, senza sosta, e hanno trasformato la città in un grande forno crematorio a cielo aperto. Decine e decine le persone che ogni giorno attendono in coda per ricevere i rifornimenti di ossigeno. L’India ha registrato in un giorno più di 320.000 nuovi casi di infezioni da coronavirus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata