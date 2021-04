Alla protesta a Montecitorio anche un sacerdote: "Rappresento il sogno di tanti fidanzati"

(LaPresse) Il settore wedding ed eventi in protesta a Roma contro il governo reo di non aver indicato una possibile data per la ripartenza sicura dei matrimoni. Promessi sposi, invitati vestiti a lutto e anche un prete sono scesi in piazza a Montecitorio. “Ci ritroviamo senza una data con il rammarico di non poter andare avanti con le nostre vite”, dichiara una promessa sposa. “Sono qui a sostenere il desiderio di tanti fidanzati che da tutta Italia vogliono realizzare il loro progetto di famiglia ma non hanno indicazioni per poterlo fare in sicurezza”, sottolinea invece Don Palermo, parroco di Castel Martini di Lanciano. È incredibile come tutte le categorie siano state considerate e invece i matrimoni no”, sostiene Stefania Mismara, presidente di “Insieme per il Wedding” che poi conclude: “Non riusciamo a capire come sia possibile che il governo si sia dimenticato anche questa volta di noi”.

