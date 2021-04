I 27 Paesi dell'Unione portano in tribunale l'azienda farmaceutica per violazione dell'accordo di acquisto

“La Commissione ha avviato lo scorso venerdì un’azione legale contro la compagnia AstraZeneca per la violazione dell’accordo di acquisto anticipato sulla fornitura del vaccino. La ragione è che alcuni termini del contratto non sono stati rispettati e la società non è arrivata a ricoprire una posizione per raggiungere una strategia per assicurare la consegna delle dosi in tempo”. Lo ha dichiarato un portavoce della Commissione europea, durante il briefing di oggi.

L’azione legale contro AstraZeneca è stata avviata “dalla Commissione a suo nome e a nome dei 27 Stati membri che sono allineati pienamente nel supporto a questo procedimento”, ha aggiunto.

Ursula Von Der Leyen intanto ha reso noto che sono state raggiunte le 129 milioni di vaccinazioni nell’Unione Europea. “La vaccinazione ci ha aiutato a sconfiggere molte malattie. Può essere la via d’uscita duratura dalla pandemia da Covid-19. Oggi, all’inizio della Settimana europea dell’immunizzazione, abbiamo raggiunto 129 milioni di vaccinazioni nell’Ue. Avremo dosi sufficienti per vaccinare il 70% degli adulti a luglio“, ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea.

Ottimista anche Paolo Gentiloni. “Credo che dopo le difficoltà di avvio avremo senz’altro dosi sufficienti di vaccini” in Europa, ha detto il commissario europeo agli Affari Economici intervenendo a un evento di ClassCnbc. “Penso che sia stato molto importante – ha continuato – avere un approvvigionamento comune a livello europeo di vaccini. Proviamo a immaginare in che situazione saremmo se non ci fosse stato, con una guerra dei vaccini tra i Paesi europei. Stiamo prendendo la strada giusta”.

Il commissario straordinario Figliulo intanto ha annunciato che nella giornata di oggi “inizierà la distribuzione alle Regioni e Province autonome di oltre 360 mila dosi di vaccini, precisamente circa 230 mila di Moderna e circa 130 mila di Vaxzevria (AstraZeneca). Lo fa sapere l’ufficio del commissario all’emergenza aggiungendo che le dosi fanno parte di lotti immagazzinati presso l’hub nazionale vaccini della Difesa all’interno dell’aeroporto militare di Pratica di Mare, e verranno consegnate alle strutture designate dalle Regioni/Province autonome da vettori della Difesa e di Poste Italiane.

