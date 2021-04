La proposta è della cancelliera Merkel, che vuole unificare le misure nei Länder

(LaPresse) Manifestazione in centro a Berlino nel giorno del voto per la proposta di Angela Merkel sul cosiddetto ‘freno di emergenza’, che attiverebbe misure per contenere la pandemia in tutta la Germania, unificando le misure nei diversi Länder. Contiene misure legate al coprifuoco, alle chiusure dei negozi e legate al mondo dello sport e a quello degli spettacoli. Misure che scatterebbero in automatico in caso di 100 nuovi casi a settimana su 100 mila residenti. Circa 1500 persone questa mattina hanno manifestato alla Porta di Brandeburgo a Berlino.

