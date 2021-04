Garavaglia: "E' un anticipo del lascia passare europeo"

(LaPresse) Trenitalia ha presentato questa mattina alla stazione Termini il primo treno Covid Free in partenza per Milano. Insieme all’amministratore delegato di Trenitalia Gianfranco Battisti, anche il ministro per il turismo Massimo Garavaglia secondo cui questo treno “é un anticipo del lascia passare europeo” che “prevede che si possa circolare se si è vaccinati e si ha un tampone”.

