Casi più che raddoppiati in una settimana. Imposto coprifuoco dalle 20 alle 6 del mattino

(LaPresse) Il presidente dell’Argentina, Alberto Fernandez, ha annunciato nuove restrizioni nell’area metropolitana di Buenos Aires in un messaggio a reti unificate. Una scelta dovuta all’aumento esponenziale di casi registrato nelle ultime settimane. “Nella settimana che si è appena conclusa, abbiamo registrato 122.468 casi e in questa settimana in corso supereremo sicuramente quel numero”, ha dichiarato il presidente argentino che ha disposto il divieto della circolazione dalle 20 alle 06, e la chiusura di tutte le attività ricreative, sociali, culturali, sportive e religiose svolte in luoghi chiusi. “Queste misure includono anche la sospensione delle lezioni. Per due settimane, a partire da lunedì, le classi passeranno alla modalità virtuale”, ha concluso Fernandez.

